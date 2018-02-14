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Новости. Происшествия
17:20, 14 Февраля 2018

В США вертолет столкнулся с лосем, пострадали два человека

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В результате аварии вертолет разбился, животное погибло.

Вертолет разбился в штате Юта из-за лося, который задел рулевой винт летательного аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По его данным, группа исследователей занималась поимкой животного, чтобы надеть на него специальный ошейник, позволивший бы отслеживать его передвижения.

Инцидент произошел, когда вертолет снизился до высоты около трех метров над землей, чтобы сбросить на лося сеть, необходимую для его поимки.

В результате произошедшего пострадали два человека, находившиеся на борту вертолета. Животное погибло.

В офисе местного шерифа отметили, что каждую зиму в Юте отлавливают около 1,3 тыс. животных, почти всегда для этих целей используют вертолеты, но подобный случай произошел впервые.

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