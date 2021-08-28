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«В СССР работа не была изнурительной, беспрерывной гонкой»

Новости. Общество
13:46, 31 Августа 2021
фото: На даче. Карелия, Зимник, советское время. © Фотоархив Бориса Семенова.

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После рабочего дня, в выходные, праздники, в отпуске советские люди отдыхали.

В авторской рубрике «Как это было» Армас Машин рассказал о праве на отдых, которое неукоснительно исполнялось в Советском Союзе.

«Со времен «шоковой терапии» нам внушают: чтобы жить богато, надо больше трудиться. Живете еще не богато? Так, трудитесь, трудитесь. И люди трудятся. «Оптимизация» и совместительство прирастают новыми возможностями: удаленка, дистанционка, аутсорсинг, онлайн 24/7…

В СССР право на отдых было закреплено в Конституции. Согласно Основному закону, продолжительность рабочей недели рабочих и служащих не превышала 41 часа, ряду профессий и производств устанавливался сокращенный рабочий день, продолжительность работы сокращалась в ночное время. Работникам предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска и еженедельные выходные дни. Время труда и отдыха колхозников регулировалась колхозами.

Права советских граждан соблюдались. После рабочего дня, в выходные, праздники, в отпуске люди отдыхали. По полной. Не боясь лишиться работы, остаться без заработка, оказаться не у дел. Честным, добросовестным людям это не грозило, и их не донимало. Их интересам служило развитие сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, физкультуры, спорта и туризма.  

Свободное время в СССР – важная составляющая советского образа жизни, наша история. У истории есть, чему поучиться».

Подробнее читайте в статье «Право на отдых».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-08-31 14:39:54
Я когда-то был достаточно хорошо знаком с Армасом Машиным, Но сейчас я ему за такую дешевую конъюнктуру руку не протяну. Как мало надо для того, чтобы низко пасть: сначала "книга" о Сандармохе, а потом квази "воспоминания" мальчика из богатой по совковым временам семьи о том, как жил СССР, вкалывали работяги и как они жили и гуляли.
Рекомендация: изгнать из Союза журналистов за профнепригодность и искажение истории.
Успешный
2021-08-31 14:38:36
Афтор уработался при советской власти. Заодно и от армии откосил.
stranger
2021-08-31 14:37:43
Право на отдых было закреплено в основном законе. Время на отдых использовалось в бесконечном стоянии в очередях за всем.
petronik
2021-08-31 14:11:20
Я сорок лет просуществовал в том совке - туда не xочу!
David.
2021-08-31 13:56:48
Хватит публиковать эту отпетую чушь!
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