«В СССР работа не была изнурительной, беспрерывной гонкой»

После рабочего дня, в выходные, праздники, в отпуске советские люди отдыхали.

В авторской рубрике «Как это было» Армас Машин рассказал о праве на отдых, которое неукоснительно исполнялось в Советском Союзе.

«Со времен «шоковой терапии» нам внушают: чтобы жить богато, надо больше трудиться. Живете еще не богато? Так, трудитесь, трудитесь. И люди трудятся. «Оптимизация» и совместительство прирастают новыми возможностями: удаленка, дистанционка, аутсорсинг, онлайн 24/7…

В СССР право на отдых было закреплено в Конституции. Согласно Основному закону, продолжительность рабочей недели рабочих и служащих не превышала 41 часа, ряду профессий и производств устанавливался сокращенный рабочий день, продолжительность работы сокращалась в ночное время. Работникам предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска и еженедельные выходные дни. Время труда и отдыха колхозников регулировалась колхозами.

Права советских граждан соблюдались. После рабочего дня, в выходные, праздники, в отпуске люди отдыхали. По полной. Не боясь лишиться работы, остаться без заработка, оказаться не у дел. Честным, добросовестным людям это не грозило, и их не донимало. Их интересам служило развитие сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, физкультуры, спорта и туризма.

Свободное время в СССР – важная составляющая советского образа жизни, наша история. У истории есть, чему поучиться».

Подробнее читайте в статье «Право на отдых».