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В старинном селе Сенная Губа и деревне Ялгуба в Карелии построят ФАПы

Новости. Общество
15:54, 23 Декабря 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Строительство медицинских объектов предусмотрено региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 – 2025 годы.

В течение ближайших пяти лет в Карелии планируется открыть два новых фельдшерско-акушерских пункта – в селе Сенная Губа Медвежьегорского района и деревне Ялгуба Прионежского района. Кроме того, в Петрозаводске предполагается построить новый филиал городской поликлиники N4.

Эти объекты предусмотрены региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 – 2025 годы, которую утвердило республиканское правительство в середине декабря. 

Читайте подробнее в статье "Два ФАПа и филиал городской поликлиники".

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Комментарии

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zanoza
2020-12-23 16:15:22
Маловато будет для модернизации первичного звена, однако. Стоило из-за двух ФАПов целую программу мутить.
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