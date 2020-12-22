В старинном селе Сенная Губа и деревне Ялгуба в Карелии построят ФАПы

Строительство медицинских объектов предусмотрено региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 – 2025 годы.

В течение ближайших пяти лет в Карелии планируется открыть два новых фельдшерско-акушерских пункта – в селе Сенная Губа Медвежьегорского района и деревне Ялгуба Прионежского района. Кроме того, в Петрозаводске предполагается построить новый филиал городской поликлиники N4.

Эти объекты предусмотрены региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 – 2025 годы, которую утвердило республиканское правительство в середине декабря.

Читайте подробнее в статье "Два ФАПа и филиал городской поликлиники".