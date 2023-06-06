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В столице Карелии отмечают День республики

Новости. Общество
13:01, 08 Июня 2023
фото: © Правительство РК

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Ежегодно 8 июня в нашем регионе широко отмечают День республики, сообщили в региональном правительстве.

В четверг, 8 июня, глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с представителями общественных и национальных организаций, ветеранами Великой Отечественной войны, руководителями предприятий и органов власти возложил цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Также прошла встреча руководителя региона с почетными гражданами, в том числе с вновь избранными. Указом главы Карелии в 2023 году этого звания удостоены ветеран Великой Отечественной войны Константин Панов, генеральный директор АО «Карельский окатыш» Максим Воробьев, заслуженный строитель РФ, генеральный директор АО
«Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» Евгений Воскобойников, директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус.



В День Карелии Артур Парфенчиков вручит жителям республики государственные награды. Так, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» будет вручен профессору
кафедры Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова Вере Ниловой. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Основные торжества, приуроченные к празднику, пройдут в этом году 26 августа в Питкярантском районе. В рамках подготовки к празднику в Питкяранте подрядчики отремонтировали улицу Гоголя, обновили центральную площадь, оборудовали парковку в Заводском сквере
на месте снесенного аварийного жилья.



Восстановили дорожное покрытие в поселке Салми, на пересечении улиц Садовой и Свирских Дивизий. В деревне Рауталахти оборудовали уличное освещение. Провели и другие работы по благоустройству населенных пунктов района.

На 26 августа в Питкярантском районе запланированы концертная программа, выставка и фестиваль национальных культур «Многоликая Карелия», ярмарка ремесел народного прикладного творчества «Город мастеров», соревнования по народной игре кююккя и футболу, сообщили в правительстве Карелии.

Напомним, историю своей государственности республика ведет с 8 июня 1920 года, когда было подписано постановление ВЦИК «Об образовании Карельской трудовой коммуны».

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