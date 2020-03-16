В столице Карелии отремонтируют улицы, носящие имена двух героев войны

По проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петрозаводске отремонтируют улицы Маршала Мерецкова и Николая Ригачина.

Как сообщается в паблике "Дороги Республики Карелия", две городских магистрали, носящие имена Героев Советского Союза - маршала Советского Союза Кирилла Мерецкова и уроженца Карелии Николая Ригачина, - будут отремонтированы в столице республики в 2021 и 2022 годах в рамках кампании "Улица Победы", реализуемой по национальному проекту "БКАД".

Герой Советского Союза, Кирилл Афанасьевич Мерецков был командующим войсками Карельского фронта. Во главе фронта провел Свирско-Петрозаводскую операцию, в ходе которой была освобождена столица республики - Петрозаводск. Маршал Советского Союза Мерецков - один из кавалеров высшей военной награды СССР, ордена "Победа".

Уроженец деревни Типиницы (ныне - Медвежьегорский район Карелии) Николай Иванович Ригачин служил в РККА с 1938 года. В первые дни Великой Отечественной войны он попал в плен, но бежал и впоследствии вернулся на фронт. С боями прошел правобережную Украину, Румынию, Польшу. Был награжден орденом Красной Звезды. 21 января 1945 года в городе Крейцбург (Ключборк, Польша) Николай Ригачин погиб, бросившись на амбразуру и закрыв её своим телом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Николаю Ивановичу Ригачину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Напомним, проект "Улица Победы" разработан в минувшем году и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Он предусматривает приведение в нормативное состояние связанных с этой датой городских дорог в 83 регионах страны.

В список объектов, которые отремонтируют в столице Карелии в этом году, сотрудниками Минтранса республики включены улица имени Героя Советского Союза Николая Ватутина и улица Гвардейская в столице республики.