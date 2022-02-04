В столице Карелии подвели итоги конференции «Будущее Петрозаводска»

Жюри отметило 54 работы юных исследователей, рассказали в администрации города.

В Петрозаводске завершилась XXVII городская конференция юных исследователей «Будущее Петрозаводска», организованная Центром развития образования.

Учащиеся 8-11 классов 27 петрозаводских учебных заведений представили на суд жюри, в состав которого вошли школьные педагоги, преподаватели и сотрудники Петрозаводского государственного университета, Карельского научного центра Российской Академии наук, представители учреждений культуры, 160 исследований в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук.

Авторы 113 работ защищали свои проекты публично. Всего жюри по итогам конференции выделило 54 исследования, авторы которых будут награждены дипломами лауреатов и памятными призами.