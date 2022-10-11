В столице Карелии в каждой пятой компании не будут отмечать Новый год

Каждая пятая компания в Петрозаводске планирует отказаться от новогодних корпоративов, показал опрос.

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, в каждой пятой петрозаводской компании решили не отмечать Новый год с коллегами, а в каждой третьей еще не приняли решение.

Провести вечеринку в офисе планирует 23% работодателей Петрозаводска. Вечеринку в ресторане планирует 21%, а 3% коллективов соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом.

Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%). Еще в 10% компаний не принято праздновать с коллегами. В каждой третьей компании (32%) решение о новогоднем корпоративе еще не принято.



По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, корпоративный праздник в офисе россияне сегодня планируют чаще, чем в первые годы ковида. В непростые времена такой формат выбирают чаще (20% — в 2015 году, 25% — в 2009). Но новогодних вечеринок в ресторане будет немного: для сравнения, в 2013 и 2016 гг. каждая вторая компания отмечала Новый год в ресторане.