В столовой Петрозаводска нашли около 17 кг сомнительного мяса

Во время проверки в столовой Петрозаводска обнаружили опасную продукцию, в том числе просроченные сосиски, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В холодильнике столовой были обнаружены филе цыпленка, свиной окорок, корейка, окорочка цыплят-бройлеров, вареная и докторская колбаса, ветчина и сосиски. На мясные продукты общим весом около 17 кг отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Кроме того, у телячьих сосисок весом 0,6 кг истек срок годности.

Предприниматель получила штрафы на сумму свыше 20 тысяч рублей.