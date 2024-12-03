В стране, претендующей на соседство с Россией, объявили военное положение

Президент объявил военное положение в стране, чтобы искоренить силы соседнего государства.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Yonhap.
«Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — заявил глава государства.
По данным агентства, военное положение в стране связано с попытками проведения процедуры импичмента против Юн Сок Еля.
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