В стране пройдет всероссийская диспансеризация

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что даст поручение о проведении всероссийской диспансеризации в течение двух лет.

"В ближайшее время я дам поручение о проведении в течение двух лет всероссийской диспансеризации, потому что для этого уже созрели все условия", – заявил Медведев. Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы люди "не бегали между поликлиниками", а могли пройти все процедуры в одном месте.

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