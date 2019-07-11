В страшном ДТП на трассе "Кола" погибла 14-летняя девочка из Карелии

ДТП произошло 10 июля в Лодейнопольском районе, сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В 17.45 в Лодейнопольском районе Ленинградской области на 184 км трассы "Кола" 24-летний гражданин сопредельного государства не справился с управлением большегрузового автотранспорта марки КамАЗ и столкнулся с выполнявшими левый поворот, в попутном направлении автомобилями Datsun, Honda Accord и Volkswagen Golf.

В результате ДТП 14-летняя пассажирка автомобиля Datsun скончалась на месте, остальные пассажиры в тяжелом состоянии госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. Водитель КамАЗа задержан.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в автомобиле Datsun находились жители Карелии.

"В результате ДТП погибла 14-летняя пассажирка Datsun . Ее 42-летняя мать, находившаяся за рулем, и вторая дочь 2001 года рождения (все жительницы Карелии) госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии.





Двое пассажиров Honda, 54-летняя жительница Казахстана и 52-летний житель Оренбургской области, после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение, третий пассажир, 23-летний петербуржец госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.



Также в состоянии средней степени тяжести госпитализированы пассажиры Volkswagen: 18-летняя жительница Томской области и 22-летний житель Гатчинского района Ленобласти", – написали в Конкретно.ру.