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Новости. Происшествия
12:10, 11 Июля 2019
фото: @ ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб / vk.com/dtp47rus

В страшном ДТП на трассе "Кола" погибла 14-летняя девочка из Карелии

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ДТП произошло 10 июля в Лодейнопольском районе, сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В 17.45 в Лодейнопольском районе Ленинградской области на 184 км трассы "Кола" 24-летний гражданин сопредельного государства не справился с управлением большегрузового автотранспорта марки КамАЗ и столкнулся с выполнявшими левый поворот, в попутном направлении автомобилями Datsun, Honda Accord и Volkswagen Golf. 

В результате ДТП 14-летняя пассажирка автомобиля Datsun скончалась на месте, остальные пассажиры в тяжелом состоянии госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. Водитель КамАЗа задержан. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", в автомобиле Datsun находились жители Карелии. 

"В результате ДТП погибла 14-летняя пассажирка Datsun . Ее 42-летняя мать, находившаяся за рулем, и вторая дочь 2001 года рождения (все жительницы Карелии) госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии.



Двое пассажиров Honda,  54-летняя жительница Казахстана и 52-летний житель Оренбургской области, после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение, третий пассажир, 23-летний петербуржец госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Также в состоянии средней степени тяжести госпитализированы пассажиры Volkswagen: 18-летняя жительница Томской области и 22-летний житель Гатчинского района Ленобласти", – написали в Конкретно.ру. 

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