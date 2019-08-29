В строительной бытовке в Карелии произошел пожар

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Пожар произошел 28 августа в районе Костомукши, сообщили в МЧС Карелии.
В 17.53 пожарно-спасательные подразделения Костомукши привлекались для ликвидации пожара в строительной бытовке пна 2 км автодороги "Костомукша – ГОК". В 18.00 пожар ликвидирован.
Сгорела внутренняя обшивка на площади 8 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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