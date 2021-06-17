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В субботу столбик термометра в Карелии поднимется до +30°С

Новости. Погода
17:00, 18 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на 19 июня.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +16, +18°С, днем поднимется до +27, +29°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии в субботу также ожидается переменная облачность. Ночью по северным районам местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, на севере западный, северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13, +18°С, днем от +23 до +28°С, по южным районам местами поднимется до +30°С.

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