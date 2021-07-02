Реклама
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии ответил на вопрос: можно ли человеку, имеющему антитела после ковида, делать прививку 10
Сегодня 09:21
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор 24
Сегодня 12:08
Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает стремительно расти 4
Сегодня 09:36
Жилые дома и гаражи придется сносить ради поддержки бизнес-проектов в одном из районов Карелии 1
Сегодня 13:12

В субботу в Карелии будет тепло и солнечно

Новости. Погода
17:00, 02 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Гидрометцентр Карелии составил прогноз на 3 июля.

В субботу в Петрозаводске ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем поднимется до +23, +25°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Небольшая облачность без осадков будет наблюдаться и в районах Карелии. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15°С, днем поднимется до отметки +23, +28°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»