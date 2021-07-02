В субботу в Карелии будет тепло и солнечно

Гидрометцентр Карелии составил прогноз на 3 июля.

В субботу в Петрозаводске ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем поднимется до +23, +25°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Небольшая облачность без осадков будет наблюдаться и в районах Карелии. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15°С, днем поднимется до отметки +23, +28°С.