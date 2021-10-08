В субботу в Карелии ожидается дождливая погода

Прогноз погоды на 9 октября составил Гидрометцентр республики.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный.

Ночью будет относительно тепло: до +7, +9°С, днем температура будет в районе +10, +12°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

В районах Карелии ночью будет облачно, днем с прояснениями. Пройдет небольшой, ночью местами умеренный дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью на севере восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9°С, местами до 0, +2°С, днем от +7 до +12°С.