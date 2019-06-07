В субботу в Карелии ожидается жара до +33

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 8 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в субботу будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южных направлений слабый.
Температура воздуха ночью составит +16, +18 градусов, днем потеплеет до +28, +30.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер южный, юго-западный слабый. При грозе – порывистый сильный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +14, +19, местами будет +7, +12 градусов. Днем потеплеет до +28, +33, у водоемов будет +20, +25 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.06.2019, 11:19
03.06.2019, 09:35
06.06.2019, 15:23
01.06.2019, 16:34
01.06.2019, 14:55
Аналитика
Сегодня 17:39
Капитал
За короткое время крупное лесозаготовительное предприятие республики значительно улучшило показатели по ключевым направлениям.
Сегодня 11:54
06.06.2019 13:09
06.06.2019 12:10
05.06.2019 14:54
Чтиво
05.06.2019 12:44
Без политики
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
05.06.2019 11:40
31.05.2019 14:36
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии