В субботу в Карелии ожидается жара до +33

О погоде на 8 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в субботу будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южных направлений слабый.

Температура воздуха ночью составит +16, +18 градусов, днем потеплеет до +28, +30.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер южный, юго-западный слабый. При грозе – порывистый сильный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +14, +19, местами будет +7, +12 градусов. Днем потеплеет до +28, +33, у водоемов будет +20, +25 градусов.