В субботу в Карелии ожидаются резкие температурные скачки

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О погоде на 18 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в субботу в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, северо-западный: ночью – слабый, днем – умеренный.
Температура воздуха ночью составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +14, +16.
В Карелии также будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный: ночью – слабый, днем – умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +1, +6 градусов, местами похолодает до -2. Днем температура поднимется до +14, +19 градусов, на северо-востоке до + 9, +14.
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