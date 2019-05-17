В субботу в Карелии ожидаются резкие температурные скачки

О погоде на 18 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в субботу в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, северо-западный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Температура воздуха ночью составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +14, +16.

В Карелии также будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +1, +6 градусов, местами похолодает до -2. Днем температура поднимется до +14, +19 градусов, на северо-востоке до + 9, +14.