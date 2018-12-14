В субботу в Карелии похолодает – днем температура опустится до -12

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О погоде на 15 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 15 декабря будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер западный слабый.
Ночная температура опустится до -12 градусов, днем столбик термометра поднимется до -8.
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный слабый.
Температура ночью -5, -10 градусов, местами до -16, днем потеплеет до -9, местами до -13 градусов.
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