В субботу в Карелии похолодает – днем температура опустится до -12

О погоде на 15 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 декабря будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный слабый.

Ночная температура опустится до -12 градусов, днем столбик термометра поднимется до -8.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный слабый.

Температура ночью -5, -10 градусов, местами до -16, днем потеплеет до -9, местами до -13 градусов.