В субботу в Карелии пойдет снег и похолодает до нуля

О погоде на 21 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии будет также облачная с прояснениями погода.

Ночью на большей части республики, днем местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, на западе западный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до 0, -5°С, на севере местами до -8°С, днем воздух прогреется до -3,+2°С.