В субботу в Карелии температура воздуха будет колебаться от -4 до +14 градусов

О погоде на 17 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 17 апреля будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью составит -1, +1°С, днем потеплеет до +11, +13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет небольшая облачность. Без осадков. На дорогах ночью местами гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Ночью похолодает до -4, +1°С, днем воздух прогреется до +9, +14°С.