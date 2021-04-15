В субботу в Карелии температура воздуха будет колебаться от -4 до +14 градусов

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17:00, 16 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 17 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 17 апреля будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью составит -1, +1°С, днем потеплеет до +11, +13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет небольшая облачность. Без осадков. На дорогах ночью местами гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Ночью похолодает до -4, +1°С, днем воздух прогреется до +9, +14°С.

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