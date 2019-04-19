В субботу в Карелии возможен мокрый снег

О погоде на 20 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачная с прояснениями погода. Выпадут небольшие осадки.

Ветер ночью северный, северо-западный. Днем – северо-восточный умеренный.

Ночная температура составит +1, -1 градус, днем потеплеет до +5, +7.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, днем – дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер северный, северо-западный. На севере – западный, юго-западный умеренный.

Ночью ожидается похолодание до +2, -3 градусов, местами до -6. Днем воздух прогреется до +5, +10 градусов, на севере до +13.