В субботу в Карелии возможен мокрый снег

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О погоде на 20 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачная с прояснениями погода. Выпадут небольшие осадки.
Ветер ночью северный, северо-западный. Днем – северо-восточный умеренный.
Ночная температура составит +1, -1 градус, днем потеплеет до +5, +7.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, днем – дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ветер северный, северо-западный. На севере – западный, юго-западный умеренный.
Ночью ожидается похолодание до +2, -3 градусов, местами до -6. Днем воздух прогреется до +5, +10 градусов, на севере до +13.
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