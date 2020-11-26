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В субботу в Карелию придет похолодание

Новости. Погода
17:00, 27 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 28 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.

Пройдет небольшой снег, возможна гололедица на дорогах. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Среднесуточная температура воздуха составит -2, -4°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, на севере - переменный, слабый.

Столбик термометра ночью и днем остановится на отметке 0, -5°С, местами похолодает до -8°С.

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