В субботу в Петрозаводске будет тепло и пасмурно

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 15 мая.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями, вечером пройдет небольшой дождь. Ветер ночью ожидается юго-восточный, восточный, днем северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8, +10°С, днем поднимется до +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ночью ожидаются небольшие, днем кратковременные дожди.

Ветер ночью юго-восточный, днем восточный северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +6, +11°С, на севере местами может опуститься до +2°С, днем будет колебаться от +16 до +21°С, вблизи водоемов прохладнее, до +9, +14°С.