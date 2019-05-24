В субботу в Петрозаводске пройдет благотворительная выставка

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Инвалидов, многодетных семей и детей бесплатно ознакомят с выставкой "Палитра Грузии", сообщили в мэрии Петрозаводска.
В субботу, 25 мая, инвалиды 2 группы, многодетные семьи, дети и подростки могут бесплатно ознакомиться с выставкой "Палитра Грузии".
Посетители экспозиции увидят живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство 23 грузинских авторов, живущих в Петрозаводске и Санкт-Петербурге.
Последний день работы выставки – 26 мая. С основными майскими событиями, которые проходят в Городском выставочном зале, можно ознакомиться на сайте учреждения.
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