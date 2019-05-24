В субботу в Петрозаводске пройдет благотворительная выставка

Инвалидов, многодетных семей и детей бесплатно ознакомят с выставкой "Палитра Грузии", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 25 мая, инвалиды 2 группы, многодетные семьи, дети и подростки могут бесплатно ознакомиться с выставкой "Палитра Грузии".

Посетители экспозиции увидят живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство 23 грузинских авторов, живущих в Петрозаводске и Санкт-Петербурге.

Последний день работы выставки – 26 мая. С основными майскими событиями, которые проходят в Городском выставочном зале, можно ознакомиться на сайте учреждения.