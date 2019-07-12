В субботу в Петрозаводске воздух прогреется до +14

О погоде на 13 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами возможен дождь.

Ветер северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +5, +7 градусов. Днем воздух прогреется до +12, +14.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди.



Ветер северо-западный умеренный.

Ночью температура воздуха составит +4, +9 градусов. Днем потеплеет до +10, +15.