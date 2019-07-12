В субботу в Петрозаводске воздух прогреется до +14

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О погоде на 13 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами возможен дождь.
Ветер северо-западный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +5, +7 градусов. Днем воздух прогреется до +12, +14.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди.
Ветер северо-западный умеренный.
Ночью температура воздуха составит +4, +9 градусов. Днем потеплеет до +10, +15.
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