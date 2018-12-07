В субботу в районах Карелии будет метель, порывистый ветер

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О погоде на 8 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 8 декабря будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. Ожидается слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.
Ночью температура опустится до -5 градусов, днем поднимется до -1.
В Карелии также будет облачно, ночью с прояснениями. Днем в большинстве районов небольшой снег, утром в умеренных количествах, на юго-западе республики выпадет мокрый снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем по южным районам сильный порывистый.
Температура ночью составит -1, -6 градусов, местами до -10, днем потеплеет до 0.
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