В субботу в районах Карелии будет метель, порывистый ветер

О погоде на 8 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 8 декабря будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. Ожидается слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Ночью температура опустится до -5 градусов, днем поднимется до -1.

В Карелии также будет облачно, ночью с прояснениями. Днем в большинстве районов небольшой снег, утром в умеренных количествах, на юго-западе республики выпадет мокрый снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем по южным районам сильный порывистый.

Температура ночью составит -1, -6 градусов, местами до -10, днем потеплеет до 0.