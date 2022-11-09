В субботу водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в столице Карелии 12 ноября.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в субботу, 12 ноября. В городе пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Об управлении автомобилей нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

По статистике Госавтоинспекции, с начала 2022 года инспекторы отстранили от управления 802 пьяных водителя. За тот же период произошло 8 ДТП, спровоцированных пьяными водителями, в которых один человек погиб, а 12 получили травмы.