В суде Карелии убитый лось подорожал в 4 раза

В Пряжинском районе суд рассмотрел дело охотника, застрелившего лося, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Пряжинском районе охотник в феврале этого года в лесу возле Сяпси без разрешения застрелил лося. При задержании у мужчины был изъят дорогостоящий охотничий карабин. Карельский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу и направил его для рассмотрения в мировой суд Пряжинского района.

В результате ущерб, нанесенный незаконной охотой государству, был оценен в 240 тысяч рублей. Такую сумму и оплатил обвиняемый, признав свою вину в совершенном преступлении.

С учетом изложенного суд прекратил уголовное дело в отношении охотника, при этом назначив судебный штраф в размере 15 тысяч рублей, а также конфисковав карабин в пользу государства.

Ранее мы уже писали об этом деле. Тогда ущерб, нанесенный государству, был оценен в 80 тысяч рублей.