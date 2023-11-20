В суде Кеми с работодателя взыскали компенсацию морального вреда за выговор сотруднику

Суд пришел к выводу о том, что приказ о наложении дисциплинарного взыскания не может быть признан законным.

Кемский городской суд частично удовлетворил требования истца о признании дисциплинарного взыскания незаконным и взыскании компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе инстанции.

Истец обратился в суд с требованиями к ГБУЗ РК «Кемская ЦРБ» о признании наложенного дисциплинарного взыскания незаконным и взыскании компенсации морального вреда. Он был принят на работу к ответчику, а в октябре на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора в связи с ненадлежащим исполнением трудовых функций.

С приказом о наложении дисциплинарного взыскания он был ознакомлен, объяснений в письменной форме по поводу нарушения им трудовой дисциплины администрация ГБУЗ «Кемская ЦРБ» с него не затребовала. Полагает, что при вынесении приказа был нарушен порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, не проведена служебная проверка.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что поскольку работодатель не истребовал объяснение по сути нарушения, приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора не может быть признан законным. Однако, учитывая, что данный приказ был отменен приказом главврача ГБУЗ РК «Кемская ЦРБ» в связи с допущенными нарушениями, суд отказал истцу в удовлетворении требований в указанной части.

При этом суд пришел к выводу о возможности взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, удовлетворив требования истца частично.