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В суде по "делу Дмитриева" выступит историк из Санкт-Петербурга Анатолий Разумов

Новости. Общество
10:58, 06 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Руководитель центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке даст показания в защиту известного исследователя сталинских репрессий из Карелии.

В городском суде Петрозаводска утром 6 июля началось очередное заседание по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Более того, карельские приставы по-прежнему пропускают в здание суда только участников процесса, поэтому многие друзья и знакомые, которые пришли поддержать подсудимого, остались ждать известий на улице в футболках и защитных масках, на которых написано "Свободу Юрию Дмитриеву!".

Как ожидается, на этом заседании в защиту Дмитриева выступит его друг, историк из Санкт-Петербурга Анатолий Разумов, который возглавляет центр "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке. О выступлении Разумова ходатайствовал адвокат исследователя сталинских репрессий Виктор Ануфриев.  


У здания суда.Фото: Валерий Поташов

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. 

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-06 11:26:17
Моя записка где? Правильно составленная? Рейтинг кто вам делает и политику не приплетайте. Вы никогда не работали с обллитом на ул. Титова. Там были профи своего дела. И научили родину любить. А тут какие-то заморочки?
новый
2020-07-06 11:12:47
У либерастишек сегодня праздник. Есть повод потусоваться.
Гость
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