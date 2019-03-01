В суде выяснились подробности скандала с "новым аварийным жильем" в Карелии

В Кондопоге продолжается судебный процесс по уголовному делу директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" Сергея Никольского. Эта фирма построила дом для переселенцев из аварийного жилья, который вскоре сам начал разваливаться.

Как ранее сообщали "Вести Карелии", в канун 2014 года в Кондопоге был сдан в эксплуатацию 15-квартирный двухэтажный жилой дом из газобетона с железобетонными плитами перекрытий. Все его жильцы расписались в актах приема квартир, что претензий к их состоянию не имеют. Но в 2017 году это здание по улице М.Горького, 26 "а" начало частично разрушаться, его признали аварийным и подлежащим реконструкции.

По заключению экспертов, под полом первого этажа значительно просел грунт. Это, в свою очередь, привело к серьезным повреждениям в квартирах. В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье. Эти расходы им каждый месяц компенсируют местные власти.

В конце декабря прошлого года судья Кондопожского городского суда Александр Иванов (на фото) приступил к рассмотрению уголовного дела директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" (КСМК) Сергея Никольского. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве этого дома.

Следствие вменяет ему в вину нанесение ущерба в размере более трех миллионов рублей, хотя средств, превышающих определенную госконтрактом сумму в 20 миллионов рублей, Никольский не получил. Более того, кондопожская администрация после завершения строительства не доплатила КСМК 900 с лишним тысяч рублей, даже несмотря на решение Арбитражного суда.

Продолжение истории читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".