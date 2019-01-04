В Суоярви частично появилось тепло

Авария на теплосетях произошла в Карелии в ночь на 4 января, в большинстве домов появилось тепло, сообщили в Карелэнергоресурсе.

Напомним, в связи с аварией на теплотрассе по ул. Кайманова в Суоярви был введен режим повышенной готовности.

В большую часть домов, оставшихся в результате аварии на теплотрассе без отопления, вернулось тепло. По данным диспетчерской, 12 домов подключили к теплу.

Другие четыре дома обещают подключить в течение дня.