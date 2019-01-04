В Суоярви введен режим повышенной готовности в связи с аварией на теплотрассе

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Администрация одного из районов Карелии сообщила, что в связи с аварией на теплотрассе введен режим повышенной готовности.
В связи с аварией на теплотрассе по ул. Кайманова у дома №15 постановлением администрации МО "Суоярвский район" №1 от 4 января введен режим повышенной готовности.
Отключены от отопления все жилые дома и объекты социальной сферы на ул. Кайманова, а также дома №№ 36, 43,45 на ул. Ленина.
Специалисты ООО "Карелэнергоресурс" ведут аварийно-восстановительные работы.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в ЕДДС Суоярвского района по телефонам: 112, 8-964-317-83-17, 51498.
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