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Новости. Происшествия
17:40, 16 Февраля 2018

В Суоярви пьяная женщина устроила дебош в кафе

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При задержании пьяная жительница Суоярви оказала сопротивление сотрудникам правопорядка, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Суоярви около полуночи 27-летняя посетительница кафе причинила имущественный ущерб заведению и на глазах у всех оскорбляла работников. Когда прибыла группа задержания, нарушительница переключилась на сотрудников. При задержании гражданка оказала сопротивление наряду.

Разбушевавшуюся гражданку передали сотрудникам полиции.

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