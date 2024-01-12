Газовая плита и два табурета из расселенного дома стали добычей двоих жителей Суоярви

Подозреваемых задержали на месте преступления.

В полицию Суоярвского района поступило заявление от 49-летнего горожанина. Он сообщил, что кто-то забрался в квартиру, в которой он раньше проживал, и пытался украсть имущество.

Как выяснили полицейские, речь шла об аварийном доме, который к настоящему моменту полностью расселен. Мужчина, как и многие другие жильцы, не успел вывезти свои вещи, а когда пришел за ними, заметил беспорядок.

Сотрудники уголовного розыска вместе с заявителем прибыли по адресу. К этому времени газовая плита и два табурета, принадлежащие заявителю, уже оказались за пределами квартиры, на первом этаже.

Подозреваемых в краже задержали на месте — к преступлению оказались причастны 51-летний и 57-летний местные жители. Они дали признательные показания и рассказали, что собирались унести украденное имущество.

Проводится оценочная экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.