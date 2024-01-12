Реклама на сайте

В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
12.01.2024 15:42
В ГИБДД Карелии рассказали подробности жесткого столкновения на «Коле» самосвала и микроавтобуса
15.01.2024 16:07
«Печальная новость в начале года», — ушла из жизни известная в Карелии тренер по фигурному катанию
15.01.2024 10:35

Газовая плита и два табурета из расселенного дома стали добычей двоих жителей Суоярви

Новости. Происшествия
07:20, 16 Января 2024
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Подозреваемых задержали на месте преступления.

В полицию Суоярвского района поступило заявление от 49-летнего горожанина. Он сообщил, что кто-то забрался в квартиру, в которой он раньше проживал, и пытался украсть имущество.

Как выяснили полицейские, речь шла об аварийном доме, который к настоящему моменту полностью расселен. Мужчина, как и многие другие жильцы, не успел вывезти свои вещи, а когда пришел за ними, заметил беспорядок.

Сотрудники уголовного розыска вместе с заявителем прибыли по адресу. К этому времени газовая плита и два табурета, принадлежащие заявителю, уже оказались за пределами квартиры, на первом этаже.

Подозреваемых в краже задержали на месте — к преступлению оказались причастны 51-летний и 57-летний местные жители. Они дали признательные показания и рассказали, что собирались унести украденное имущество.

Проводится оценочная экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили  в пресс-службе МВД Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.01.2024, 07:40
В Финляндии решили закрыть одну из крупнейших школ с преподаванием русского языка
14.01.2024, 12:30
На железных дорогах России появятся удобные пассажирские вагоны класса Т
11.01.2024, 13:52
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
09.01.2024, 15:50
Власти Финляндии приняли решение по ситуации на границе с Россией
09.01.2024, 10:02
Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска
11.01.2024, 15:46
Редких кошек с самыми длинными лапами и большими ушами остановили на границе России

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.