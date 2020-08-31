В СУЗах Карелии стало больше бюджетных мест

Контрольные цифры приема на бюджетные места в техникумах и колледжах Карелии в 2020 году увеличили на 555 единиц, что почти на 30% больше, чем в предыдущем учебном году.

"На 555 единиц увеличены контрольные цифры приема [на бюджетные места], это, по сути, 30%. Я считаю, что это абсолютно правильное решение, потому что очень востребована сегодня система среднего профессионального образования (СПО), очень много родителей обращаются, что [их дети] хотели поступить, но их балл аттестата недостаточно высокий. Сегодня в колледжах и техникумах конкурс достаточно большой", – сообщил ТАСС министр образования Карелии Роман Голубев.

Новые бюджетные места появились по наиболее востребованным направлениям для экономики региона и у абитуриентов. Традиционно большой конкурс в этом году был по медицинским и педагогическим направлениям, востребованы также специальности колледжа технологии и предпринимательства, автотранспортного техникума: в последнем зафиксирован максимальный конкурс в республике – 13 человек на место – по направлению "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов", 12 человек претендовали на бюджетное место по специальности "Техническое обслуживание и эксплуатация автомобиля".

"Если говорить о новых специальностях, то у нас появились направления "Природоохранное обустройство территорий" в Петрозаводском лесотехническом техникуме, а также направление, связанное со сферой туризма, "Хозяйка усадьбы" в Сортавальском колледже. На них тоже есть бюджетные места и спрос", – отметил Голубев.