В связи с празднованием Дня республики изменится расписание движения пригородных поездов

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует, что 24 и 25 августа изменится расписание движения пригородных поездов.

В субботу, 24 августа, в 22.30 назначается поезд № 6379 "Медвежья Гора – Петрозаводск." Прибытие в 1.50.

Изменяется расписание 24 августа:

- В 2.16 из Медвежьгорска отправится поезд № 6371. Прибытие в Петрозаводск – 5.42;

- Из Петрозаводска в Медвежьегорск в 6.17 отправится поезд № 6378.

15 августа отменяется поезд № 6371 "Медвежья Гора – Петрозаводск.