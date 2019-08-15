13:14, 15 Августа 2019
В связи с празднованием Дня республики изменится расписание движения пригородных поездов
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АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует, что 24 и 25 августа изменится расписание движения пригородных поездов.
В субботу, 24 августа, в 22.30 назначается поезд № 6379 "Медвежья Гора – Петрозаводск." Прибытие в 1.50.
Изменяется расписание 24 августа:
- В 2.16 из Медвежьгорска отправится поезд № 6371. Прибытие в Петрозаводск – 5.42;
- Из Петрозаводска в Медвежьегорск в 6.17 отправится поезд № 6378.
15 августа отменяется поезд № 6371 "Медвежья Гора – Петрозаводск.
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