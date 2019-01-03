11:37, 03 Января 2019
В связи со снегопадом для расчистки дорог Карелии привлечены дополнительные единицы техники
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Правительство Карелии представило оперативную информацию о ситуации на региональных дорогах на 3 января.
Как сообщается на официальном сайте правительства региона, в настоящее время на республиканских дорогах работает 61 комбинированная дорожная машина, 10 погрузчиков, 22 грейдера, 9 тракторов.
За минувшие сутки поступали жалобы на неочищенные дороги: Каскечнаволок – Куккойла, Кинелахта – Ведлозеро, Педасельга - Ладва Ветка, Нукутулахти – Ламберг, Петрозаводск – Ошта, ст. Шуйская – Гирвас.
"По всем жалобам приняты меры, расчистка произведена", - сообщили в правительстве Карелии.
Напоминаем телефоны диспетчерской службы КУ "Управление автомобильных дорог": (814-2) 773355 и 768052.
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