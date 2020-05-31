В свой 25-летний день рождения "ПКФ Слово" разыгрывает крутые призы

Автотехцентру "ПКФ Слово" – 25 лет.

Сегодня, 1 июня, одному из старейших автоцентров Карелии – "ПКФ Слово" – исполняется 25 лет.

На официальном сайте компании появилась следующая информация:

"Мы хотели бы в этот день собрать всех друзей, но пока ситуация не позволяет отметить эту дату большой компанией. Но мы не унываем, будем встречаться, праздновать свой День рождения и принимать поздравления на просторах интернета. А также дарить подарки! Вам!"

Стоит отметить, что в компании подготовили хорошие призы. Все, что нужно, это оригинально поздравить "ПКФ Слово" с Днем рождения.

Подробная информация размещена на официальном сайте "ПКФ Слово".

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