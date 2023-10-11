В свой день рождения спортсменка из Петрозаводска одержала победу на кубке России

Мария Ерохина победила на кубке России по пауэрлифтингу.
Мария Ерохина из Петрозаводска победила на кубке России по пауэрлифтингу, рассказали в паблике городской администрации 12 октября.
Петрозаводчанка завоевала золото на кубке России по пауэрлифтингу в Туле в весовой категории до 76 кг с результатом 510 кг.
На состязания приехали более 400 спортсменов из 64 регионов страны. Сильнейших выявляли в троеборье, классическом троеборье, жиме и классическом жиме.
В источнике подчеркнули, что церемония награждения прошла в день рождения спортсменки. К соревнованиям Марию подготовил тренер Олег Ерохин.
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