В свой день рождения спортсменка из Петрозаводска одержала победу на кубке России

Мария Ерохина победила на кубке России по пауэрлифтингу.

Мария Ерохина из Петрозаводска победила на кубке России по пауэрлифтингу, рассказали в паблике городской администрации 12 октября.

Петрозаводчанка завоевала золото на кубке России по пауэрлифтингу в Туле в весовой категории до 76 кг с результатом 510 кг.

На состязания приехали более 400 спортсменов из 64 регионов страны. Сильнейших выявляли в троеборье, классическом троеборье, жиме и классическом жиме.

В источнике подчеркнули, что церемония награждения прошла в день рождения спортсменки. К соревнованиям Марию подготовил тренер Олег Ерохин.





