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Новости. Общество
18:40, 01 Февраля 2018

В Таиланде запретили курить

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По данным посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд, с 31 января 2018 года запрещено курить на 24 пляжах Таиланда.

Запрет на курение вступил в силу еще 1 ноября 2017 года, однако местные власти расширили список пляжей с 20 до 24 (список опубликован на сайте Ростуризма). 

Для удобства отдыхающих курение будет разрешено в специально оборудованных стеклянных павильонах с вытяжкой.  

Нарушившим запрет грозит штраф до 100 тысяч батов (около трех тысяч долларов) или лишение свободы сроком до одного года. 

Ростуризм рекомендует российским туристам, направляющимся на отдых в Таиланд, учитывать данную информацию. Кроме того, Федеральное агентство по туризму призывает граждан предварительно знакомиться с законодательством и обычаями иностранных государств накануне поездки во избежание инцидентов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-01 18:46:22
У наших школ никто не запрещает курить школьникам. Пусть едут к нам.))
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