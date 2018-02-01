В Таиланде запретили курить

По данным посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд, с 31 января 2018 года запрещено курить на 24 пляжах Таиланда.

Запрет на курение вступил в силу еще 1 ноября 2017 года, однако местные власти расширили список пляжей с 20 до 24 (список опубликован на сайте Ростуризма).

Для удобства отдыхающих курение будет разрешено в специально оборудованных стеклянных павильонах с вытяжкой.



Нарушившим запрет грозит штраф до 100 тысяч батов (около трех тысяч долларов) или лишение свободы сроком до одного года.



Ростуризм рекомендует российским туристам, направляющимся на отдых в Таиланд, учитывать данную информацию. Кроме того, Федеральное агентство по туризму призывает граждан предварительно знакомиться с законодательством и обычаями иностранных государств накануне поездки во избежание инцидентов.