Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены.

Весенние акции протеста в разных городах России только подтверждают наблюдение о локальном характере выступлений граждан, полагающих, что их законные права в чём-то нарушены. Сейчас одновременно в разных концах страны идут митинги куда многочисленнее, чем, например, в предвыборный период 2017-2018 гг. Причём, по мнению политических обозревателей, меняется их качество – людей не смущает отсутствие согласований. Это означает, что в той или иной мере происходит радикализация уличной активности.

На этом фоне Комитет гражданских инициатив опубликовал итоги исследования, выявившего, как утверждают его авторы, "потенциально значимые изменения в массовом сознании, которые ведут к перелому сложившихся трендов". Так, например, в настоящее время перемен хотят уже почти 80% респондентов.

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