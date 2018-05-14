В трех муниципалитетах Карелии зафиксирован рост населения

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Население Петрозаводска, Костомукши и Прионежского района выросло с 2014 по 2017 годы включительно на фоне общего сокращения численности жителей Карелии.
Это следует из статистического сборника "Республика Карелия в цифрах", выпущенного Карелиястатом.
Население Петрозаводска за 4 года увеличилось с 272,1 тыс. человек до 279,2 тыс., Костомукши – с 29,6 тыс. до 29,9 тыс., Прионежского района – с 21,5 тыс. до 22,1 тыс. человек.
Как обстоят дела с численностью населения в других муниципалитетах, особенно, в Сегежском и Кондопожском районах, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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