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Новости. Общество
06:40, 16 Марта 2018

В трех районах Карелии почти двадцать населенных пунктов оказались отрезанными из-за снегопада

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В Беломорском районе введем режим чрезвычайной ситуации, в Сегежском и Муезерском – режим повышенной готовности.

Накануне вечером в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России глава Карелии Артур Парфенчиков провел экстренное совещание из-за снегопада, обрушившегося на северные районы республики. В некоторых местах выпало до 70 сантиметров снега, отрезанными от мира оказались около двадцати населенных пунктов в трех районах республики.

В данный момент режим чрезвычайной ситуации объявлен в Беломорском районе, где из-за снегопада отрезанными от районного центра оказались 10 населенных пунктов, среди которых Сумский посад, Колежма, Нюхча и другие. В Сегежском и Муезерском районах введен режим повышенной готовности. В Сегежском районе дорожная техника расчищает путь к пяти поселкам, в том числе, к Валдаю, в Муезерском районе прокладывается дорога к трем населенным пунктам.

Всего на федеральных трассах, проходящих по территории республики, работает 101 единица техники. На региональных дорогах в Сегежском районе – 18 единиц, в Беломорском – 12, в Муезерском – 5 единиц. В ходе совещания принято решение о переброске в эти районы дополнительной техники из других районов Карелии. Кроме этого, за помощью обратятся к министерству обороны – расчисткой дорог займется тяжелая техника одной из воинских частей.

Глава республики поставил задачу обеспечить проезд к населенным пунктам до 12 часов 16 марта. В 9 часов утра состоится следующее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу Гидрометцентра сильный снегопад в Карелии завершается. Синоптики уверены, что снег в ближайшее время прекратится. В пятницу, 16 марта сохранится вероятность порывов ветра до 15 метров в секунду.

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