В трех районах Карелии пройдут ремонты ЛЭП

АО "Прионежская сетевая компания" предупреждает потребителей электроэнергии в Кемском, Сортавальском и Прионежском районах.

С 26 по 28 февраля с 9.00 до 16.00 в поселке Кривой Порог Кемского района на улице Кольцевой возможны отключения от электроэнергии: на линию электропередачи напряжением 0,4 кВ устанавливаются приборы учета.

На улице Комсомольской в поселке Хелюля Сортавальского района с 26 апреля по 2 марта с 9 до 17 часов будет отключаться от электроэнергии – идет капитальный ремонт ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В Прионежском районе, в поселке Ладва (улицы Советская и Комсомольская) с 26 по 28 февраля с 10 до 16 часов возможны отключения потребителей в связи с ремонтными работами на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, там идет замена опор и перетяжка провода.