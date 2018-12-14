В трех школах Карелии откроется электронная запись в первый класс

Прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начинается 22 декабря в соответствии с графиком, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Электронная запись будет осуществляться в трех образовательных учреждениях карельской столицы: лицей № 13, средняя школа № 27 и № 34.

Прием заявлений граждан о зачислении в перечисленные школы будет осуществляться традиционно в порядке живой очереди и в электронном виде через Региональный портал электронных услуг Республики Карелия.

Родители будущих первоклассников смогут выбрать подходящий способ подачи заявления. Подробная информация будет размещена на сайтах образовательных учреждений.