В трех школах Карелии откроется электронная запись в первый класс

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Прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начинается 22 декабря в соответствии с графиком, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Электронная запись будет осуществляться в трех образовательных учреждениях карельской столицы: лицей № 13, средняя школа № 27 и № 34.
Прием заявлений граждан о зачислении в перечисленные школы будет осуществляться традиционно в порядке живой очереди и в электронном виде через Региональный портал электронных услуг Республики Карелия.
Родители будущих первоклассников смогут выбрать подходящий способ подачи заявления. Подробная информация будет размещена на сайтах образовательных учреждений.
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