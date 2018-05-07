В троллейбусах Петрозаводска деньги начали собирать водители вместо кондукторов

Троллейбус №8 в столице Карелии в понедельник ездит с утра без кондукторов.

"Троллейбус едет без кондуктора", - гласит размещенное на дверях объявление.

Как рассказал читатель, деньги за поездку собирает водитель "рогатого".

В МУП "Городской транспорт" "Столице на Онего" рассказали, что в понедельник несколько кондукторов не вышли по разным причинам на работу.

"Поэтому пришлось восьмерку оголить, так как там немного пассажиров едет. Оплата за проезд производится у водителя, он же выдает билеты", - рассказали в троллейбусном управлении.