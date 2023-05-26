В Центре «Мой бизнес» Республики Карелия подвели итоги конкурса рисунков «Любимая продукция «Сделано в Карелии»

В День защиты детей победителям и участникам конкурса вручили дипломы и подарки.

Экспертная комиссия в составе сотрудников Корпорации развития Республики Карелия и регионального Центра «Мой бизнес» определила победителей конкурса детских рисунков «Любимая продукция „Сделано в Карелии“. После долгих обсуждений из тринадцати работ были определены пять победителей в номинациях:

— участники в возрасте от 5 до 7 лет — Лёгкий Роман, 7 лет,

— участники в возрасте от 8 до 12 лет — Александрова Вероника, 8 лет,

— участники в возрасте от 13 до 17 лет — Семенова Анна, 13 лет,

— приз зрительских симпатий — Леонова Кира, 11 лет,

— за любовь к продукции со знаком „Сделано в Карелии“ — Новикова Милана, 14 лет.

Дети изобразили продукцию товаропроизводителей, отмеченных знаком „Сделано Карелии“. Надеемся, что конкурс ближе познакомил участников с товарами карельских компаний. Самой популярной среди конкурсантов оказалась продукция молокозавода „Славмо“, которому посвящено целых шесть работ! Представлены и товары других организаций. Так, Илья Гайдешев изобразил шампунь бренда „Naturelika“, Вероника Александрова — мороженое „Lumipallo“, Эвелина Пекки — хлеб завода „Сампо“. А для рисунка Миланы Новиковой члены жюри ввели дополнительную номинацию — „За любовь к продукции со знаком ‚Сделано в Карелии‘. Художница изобразила товары сразу нескольких компаний: суп из фасоли ООО ‚Ярмарка‘, варенье ‚Карельский продукт‘, напитки ‚Ягоды Карелии‘ и др.



Семенова Анна, 13 лет, Продукция "Славмо"

— Знак ‚Сделано в Карелии‘ помогает и взрослым, и детям найти на полках магазинов продукцию, произведённую в республике. Понимание того, что на прилавках магазинов продаются товары местных производителей, воспитывает в детях любовь к родному краю, — отметил Генеральный директор Центра ‚Мой бизнес‘ Республики Карелия Евгений Перов.



Новикова Милана («Ассорти»)

В качестве призов победители конкурса получили дипломы, сладкие подарки, футболки, значки с символикой знака ‚Сделано в Карелии‘ и приятные мелочи. Остальные участники получили сертификаты и памятные призы — футболку и значок. Благодарим за поддержку компанию ‚Славмо‘, безвозмездно предоставившую мороженое всем юным художникам.

О том, как компании могут получить знак ‚Сделано в Карелии‘, можно узнать в Центре ‚Мой бизнес‘ РК по тел. 8 (8142) 44-54-00 (доп. 156, 172).