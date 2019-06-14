В центре Петрозаводска автомобиль сбил 9-летнего скейтбордиста

Инцидент произошел на проспекте Ленина вечером 13 июня, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В Петрозаводске в 19.05 на пр. Ленина, 27 водитель ВАЗ-2112 при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу и совершил наезд на 9-летнего скейтбордиста. Ребенок двигался по тротуару слева направо по ходу движения автомобиля.

Ребенок пострадал. Ему назначено амбулаторное лечение.