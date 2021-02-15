В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Ограничения вступят в силу в начале весны, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 9 марта в центре карельской столицы изменится схема движения транспорта. На участке улицы Еремеева, на противоположной от Левашовского бульвара стороне, будет запрещена остановка автомобилей.

Кроме того, в мэрии напомнили, что с этого же числа изменятся схемы движения транспорта на Кукковке, Древлянке и проспекте Ленина. Ограничения призваны повысить безопасность и облегчить уборку инфраструктуры.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.